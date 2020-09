Oceanthon | il primo hackathon italiano dedicato alla salvaguardia dell’oceano

(Di giovedì 17 settembre 2020) Che cos’è l’? Undigitale rivolto a studenti, ricercatori, sviluppatori, esperti di comunicazione, economia, marketing, design e a tutti coloro che vogliono contribuireprogettazione di soluzioni innovative a tutela dell’oceano. L’si svolgerà dal 9 all’ 11 ottobre: 3 giorni di network creativi con l’obiettivo di creare soluzioni innovative per la difesa dell’oceano. COME PARTECIPARE Per presentare la domanda di partecipazione, è necessario compilare il form entro il 26 settembre, con la possibilità di inviare anche un video di presentazione di massimo 2 minuti tramite link YouTube e Vimeo. I partecipanti selezionati, supportati da mentori, prenderanno parte a una prima fase dell’...

Ricoprono il 71 per cento del Pianeta, ma ne abbiamo esplorato meno del 5 per cento. Se amate il mare, fate proposte. Le candidature vanno presentate entro il 26 settembre, l'evento si terrà online da ...Unesco e Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici tra gli organizzatori del primo hackathon italiano dedicato all'innovazione in campo marino. Le domande fino al 26 settembre