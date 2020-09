Milan, Pioli riparte da Ibrahimovic e Calhanoglu: 2-0 allo Shamrock (Di giovedì 17 settembre 2020) A più di tremila giorni da quel Milan-Arsenal 4-0 del 15 febbraio 2012 il volto del Milan è ancora quello di Zlatan Ibrahimovic. Sono 3137 i giorni trascorsi dall’ultimo gol in Europa in maglia rossonera del fuoriclasse svedese. Oggi la Champions League non c’è più e il grande obiettivo della stagione avviata con l’1-0 allo Shamrock Rovers sarà tornare nell’Europa che conta. Buona la prima, verrebbe da dire dopo un match che vale l’accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Perché il Milan di Pioli ha saputo controllare il gioco contro una squadra inferiore a livello tecnico ma più avanti nella preparazione fisica. E un mese dalla fine della Serie A post lockdown, il ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) A più di tremila giorni da quel-Arsenal 4-0 del 15 febbraio 2012 il volto delè ancora quello di Zlatan. Sono 3137 i giorni trascorsi dall’ultimo gol in Europa in maglia rossonera del fuoriclasse svedese. Oggi la Champions League non c’è più e il grande obiettivo della stagione avviata con l’1-0Rovers sarà tornare nell’Europa che conta. Buona la prima, verrebbe da dire dopo un match che vale l’accesso al terzo turno preliminare di Europa League. Perché ildiha saputo controllare il gioco contro una squadra inferiore a livello tecnico ma più avanti nella preparazione fisica. E un mese dalla fine della Serie A post lockdown, il ...

ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Il Milan riparte da...Zlatan! Pioli non sbaglia la prima in Europa. #SempreMilan #ForzaMilan - la_rossonera : Il Milan riparte da...Zlatan! Pioli non sbaglia la prima in Europa. #SempreMilan #ForzaMilan - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague, #ShamrockMilan 0-2: rossoneri al terzo turno. #Ibrahimovic nel primo tempo e #Calhanoglu nella ripresa r… - AndreaSforza5 : @borsatto_matteo @masolinismo Ogni giocatore dell’Ac Milan di Milano sotto la guida del sapiente mister Stefano Pio… - gianky1994 : Tutto come previsto. La squadra di Pioli, in una partita a tratti complicata batte 2-0 la squadra irlandese. Il pri… -