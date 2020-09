Libia, al Sarraj annuncia le dimissioni in tv (in vista dei nuovi negoziati Onu) (Di giovedì 17 settembre 2020) Tripoli, 17 set – Il premier libico Fayez al Sarraj si dimette, con l’augurio che un nuovo esecutivo possa portare a termine la difficile transizione politica del Paese, sventrato da anni da una guerra civile contro le milizie del generale Haftar che controllano la Libia orientale. L’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni e le varie smentite dei giorni scorsi, è arrivato ieri in serata, con un video-messaggio alla tv pubblica. Si fa da parte in vista dei negoziati Onu per un nuovo governo “Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre“, ha detto al Sarraj. Una data scelta non a caso, visto che il mese prossimo a Ginevra sono previsti i negoziati per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 settembre 2020) Tripoli, 17 set – Il premier libico Fayez alsi dimette, con l’augurio che un nuovo esecutivo possa portare a termine la difficile transizione politica del Paese, sventrato da anni da una guerra civile contro le milizie del generale Haftar che controllano laorientale. L’annuncio ufficiale, dopo le indiscrezioni e le varie smentite dei giorni scorsi, è arrivato ieri in serata, con un video-messaggio alla tv pubblica. Si fa da parte indeiOnu per un nuovo governo “Dichiaro il mio desiderio sincero di cedere le mie responsabilità al prossimo esecutivo non più tardi della fine di ottobre“, ha detto al. Una data scelta non a caso, visto che il mese prossimo a Ginevra sono previsti iper la ...

