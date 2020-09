Iliad nuova offerta flash | 100 gb ad un prezzo super

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 settembre 2020), la compagnia telefonica virtuale, apprezzata ed utilizzata da molti utenti per via delparticolarmente vantaggioso, ha annunciato a sorpresa una100. Si tratta di un piano che offre ben 100 giga di internet a 9,99 al mese. Come suggerisce il nome, si tratta di un’rapida, “”, appunto. È possibile attivarla online ed esclusivamente entro la metà di ottobre (entro il 15, per l’esattezza). Le condizioni per poterne usufruire sono semplici: bisogna essere un nuovo utente, proveniente da qualsiasi operatore. Da molto temponon lancia offerte sul mercato, limitandosi a confermare il suo punto di forza, ovvero il piano tariffario che ...