Dune | il look del Barone Harkonnen svelato in una action figure

Il look di uno dei principali villain di Dune, il Barone Vladimir Harkonnen, è stato svelato in una action figure che arriverà sul mercato in autunno. Il marketing di Dune che ha previsto il lancio del trailer e dei giocattoli ispirati al film ha tenuto nascosto finora uno dei personaggio più popolari della saga letteraria, il Barone Vladimir Harkonnen. Adesso una nuova action figure di McFarlane Toys' svela il look del personaggio. nella versione giocattolo alta 12 pollici, il villain di Dune sfoggia pelle chiara e un aspetto decisamente sovrappeso. Il capo di Casa Harkonnen è noto per non sporcarsi le mani, ...

