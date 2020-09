Daniele Dal Moro svela la verità su Uomini e Donne | “Non ho scelto nessuno…”

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Per molti è stata solo una meteora a. Ma, a volerla dire tutta, ha avuto anche parecchia sfortuna. Stiamo parlando diDal, l’ex tronista diche è stato l’unico a non aver fatto la sua scelta durante la scorsa edizione, segnata dal Covid-19. Infatti,Dalla verità su tutto quello che è successo aattraverso il suo profilo Instagram. Inizialmente, in molti hanno pensato cheDalnon avesse fatto la sua scelta aperchè, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, il suo ...