Coronavirus, volano i contagi in India (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova Delhi, 17 set. (Adnkronos) – Quasi 98.000 casi di Coronavirus in 24 ore. Sono i dati che arrivano dall’India, un nuovo brutto record per il gigante asiatico. Il ministero della Sanità, riporta il Times of India, ha confermato 97.894 nuovi casi e altri 1.132 decessi. In totale il bollettino ufficiale parla di 5.118.254 contagi con 83.198 morti e 4.025.080 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. L’India è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il terzo per il bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuova Delhi, 17 set. (Adnkronos) – Quasi 98.000 casi diin 24 ore. Sono i dati che arrivano dall’, un nuovo brutto record per il gigante asiatico. Il ministero della Sanità, riporta il Times of, ha confermato 97.894 nuovi casi e altri 1.132 decessi. In totale il bollettino ufficiale parla di 5.118.254con 83.198 morti e 4.025.080 persone guarite dopo aver contratto l’infezione. L’è il secondo Paese al mondo per numero di casi dopo gli Stati Uniti ed il terzo per il bilancio delle vittime dopo Usa e Brasile.L'articolo CalcioWeb.

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Coronavirus, volano i contagi in India - StreetNews24 : Quasi 98.000 casi in 24 ore, in totale oltre 5,1 mln - notizieit : Coronavirus, volano i contagi in India - holyghostpro : Coronavirus, volano i contagi in India - My_Salute : Coronavirus, volano i contagi in India -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus volano Coronavirus, volano i contagi in India Adnkronos Tutte le nuove turbolenze post Covid per Lufthansa

Lufthansa potrebbe tagliare oltre 22.000 posti di lavoro e fare a meno di 100 jet in attesa che si riprenda il traffico aereo I rialzi dei contagi da Covid-19 atterrano Lufthansa. La più grande compag ...

Business news: Colombia, voli internazionali riprenderanno gradualmente dal 21 settembre

Bogotà, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dei Trasporti della Colombia ha confermato che il governo ha autorizzato voli pilota internazionali a partire dal 21 settembre, dopo lo stop imposto ...

Business news: Brasile, traffico passeggeri Azul aumenta del 26,4 per cento ad agosto

Brasilia, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il traffico passeggeri della compagnia aerea brasiliana Azul è aumentato del 26,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio mostrando una lenta ripresa dopo che ...

Lufthansa potrebbe tagliare oltre 22.000 posti di lavoro e fare a meno di 100 jet in attesa che si riprenda il traffico aereo I rialzi dei contagi da Covid-19 atterrano Lufthansa. La più grande compag ...Bogotà, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dei Trasporti della Colombia ha confermato che il governo ha autorizzato voli pilota internazionali a partire dal 21 settembre, dopo lo stop imposto ...Brasilia, 14 set 00:00 - (Agenzia Nova) - Il traffico passeggeri della compagnia aerea brasiliana Azul è aumentato del 26,4 per cento ad agosto, rispetto a luglio mostrando una lenta ripresa dopo che ...