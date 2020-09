Coronavirus | i dati del 17 settembre

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.585, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 293.025. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 881 unità, quindi al momento risultano positive 41.413 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 212, con un incremento di 5 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 2.348, ovvero 63 in più rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 38.853, con un incremento di 813 unità sul numero di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 35.658. Da ieri si registrano anche 689 nuove ...

RegLombardia : #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757)… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #17settembre ?? 119 nuovi casi ?? 7717 tamponi eseguiti ?? 109 ricoverati (+1 da ieri) ??… - PagellaPolitica : La provincia di #LaSpezia sta registrando una forte crescita di contagi da #coronavirus: nonostante le rassicurazio… - Dome689 : RT @lucarango88: @RegLombardia ??Dati #Coronavirus #Lombardia #17settembre Casi Positivi +281 (104.080 +0,27%) Deceduti +1 (16.906 +0,01%)… - Dome689 : RT @RegLombardia: #LNews Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+130). Elevato il numero di tamponi effettuati (21.757). Sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Durante la pandemia di coronavirus SARS-CoV-2 è aumentato sensibilmente il numero dei bambini nati morti. Le cause non sono ascrivibili direttamente all'infezione causata dal patogeno emerso in Cina, ...Sono 86 i casi di positività al covid-19 riscontrati dall’Asl Napoli 1 Centro, competente per il capoluogo. Di questi ben 56 individuati grazie all’approfondimento dell’Unità speciale di continuità as ...Camminare lungo via Duomo in alcuni casi, e per determinati tratti, può essere un esperienza veramente “indimenticabile”. Alla bellezza di una delle strade più note e frequentate della città, tra le s ...