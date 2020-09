Conte “Useremo le risorse del Recovery Fund anche per la scuola” (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Utilizzeremo le risorse del Recovery Fund per la scuola. Per le infrastrutture edilizie, per digitalizzare completamente la scuola italiana, contrastare la dispersione scolastica, migliorare il rapporto numerico tra studenti e docenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della visita all'Istituto comprensivo Tor Bella Monaca “Dario Pagano”, nella periferia di Roma. “C'è un grande lavoro da fare che facciamo con grande entusiasmo. Finalmente abbiamo risorse da investire. Sarà un anno speciale, e dobbiamo tramutare l'emergenza in opportunità”, ha aggiunto.“Per me è inconcepibile che la scuola diventi un luogo sterile di polemiche politiche. La scuola è di tutti e sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Utilizzeremo ledelper la scuola. Per le infrastrutture edilizie, per digitalizzare completamente la scuola italiana, contrastare la dispersione scolastica, migliorare il rapporto numerico tra studenti e docenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, al termine della visita all'Istituto comprensivo Tor Bella Monaca “Dario Pagano”, nella periferia di Roma. “C'è un grande lavoro da fare che facciamo con grande entusiasmo. Finalmente abbiamoda investire. Sarà un anno speciale, e dobbiamo tramutare l'emergenza in opportunità”, ha aggiunto.“Per me è inconcepibile che la scuola diventi un luogo sterile di polemiche politiche. La scuola è di tutti e sulla ...

