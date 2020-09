Coldiretti: storico via libera all’etichetta salva salumi Made in Italy (Di giovedì 17 settembre 2020) “storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare l’inganno della carne tedesca o olandese spacciata per italiana“: lo rende noto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’annunciare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.230 del Decreto interministeriale sulle Disposizioni per “l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”. “In un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) “viaall’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il veroine smascherare l’inganno della carne tedesca o olandese spacciata per italiana“: lo rende noto il presidente dellaEttore Prandini nell’annunciare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.230 del Decreto interministeriale sulle Disposizioni per “l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate”. “In un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta il Paese d’origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza ...

efa_news : #Noberasco punta sulla filiera dell'#arachide italiana I vertici dell'azienda illustrano lo storico accordo con… - LavoroLazio_com : Agricoltura, Prandini (Coldiretti): 'Con Recovery Fund progetti strategici' “Una occasione per superare lo storico… - davide___costa : RT @FoodChainIT: “Amministrazione trasparente”: tutti i dati su alimenti, mangimi e animali per il consumo da UE e dai Paesi extracomunitar… - FoodChainIT : “Amministrazione trasparente”: tutti i dati su alimenti, mangimi e animali per il consumo da UE e dai Paesi extraco… - ColdirettiG : #RecoveryFund, occasione per superare lo storico squilibrio nei fondi europei assegnati al settore agricolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti storico Made in Italy, Coldiretti: in GU etichetta salva salumi Yahoo Finanza Consumi: Coldiretti, in gazzetta etichetta salva salumi made in Italy

Roma, 17 set 10:18 - (Agenzia Nova) - Storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare ...

Caldo, a Roma percepiti quasi 40 gradi. «Il secondo settembre più bollente dal 1800»

Il classico spot «Antò, fa caldo...» spopola in questi giorni a Roma, stretta nella morsa di un caldo settembrino anomalo che sta mettendo a dura prova il tradizionale senso dell’umorismo dei romani, ...

“Il mercato dell’uva in provincia di Benevento è a forte rischio di speculazioni"

“Il mercato dell’uva in provincia di Benevento è a forte rischio di speculazioni, in particolare quello della Falanghina. Dai dati in nostro possesso, non c’è alcuna giustificazione. Ai viticoltori pr ...

Roma, 17 set 10:18 - (Agenzia Nova) - Storico via libera all’etichetta con l’indicazione di provenienza su salami, mortadella, prosciutti e culatello per sostenere il vero Made in Italy e smascherare ...Il classico spot «Antò, fa caldo...» spopola in questi giorni a Roma, stretta nella morsa di un caldo settembrino anomalo che sta mettendo a dura prova il tradizionale senso dell’umorismo dei romani, ...“Il mercato dell’uva in provincia di Benevento è a forte rischio di speculazioni, in particolare quello della Falanghina. Dai dati in nostro possesso, non c’è alcuna giustificazione. Ai viticoltori pr ...