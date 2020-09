Ardu | entro due mesi erogheremo tutti bonus affitto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Sulregistriamo l’ennesima figuraccia del Pd. A dir poco vergognosa la strumentalizzazione dei bisogni delle famiglie romane per prodursi in uno sterile e immotivato esercizio denigratorio nei confronti di un’amministrazione che, purtroppo per loro, e’ stata una delle prime ad aver erogato tale beneficio.” “Innanzitutto e’ doveroso rassicurare i 50.000 richiedenti che hanno avanzato domanda:, come dichiarato oggi in commissione Trasparenza dal dirigente del dipartimento Politiche abitative,richiesti che risulteranno in regola saranno celermente erogati. Alla luce di cio’, evidenziamo con forza come ogni polemica dei dem sull’argomento sia di natura ...