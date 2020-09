Ancora incidenti in monopattino | ora rischiano anche le società sharing

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Luca Fazzo Niente assicurazioni, formazione o regole per chi usa i mezzi a due ruote. La procura di Milano mette nel mirino la "Bird" Nella giungla normativa in cui sfrecciano i monopattini elettrici delle città italiane, finalmente una liana cui le vittime potranno attaccarsi per avere giustizia. Poiché la normativa attuale non prevede per gli utilizzatori di questi veicoli alcun obbligo di assicurazione, chi finora veniva investito da uno di essi non aveva alcuna certezza di vedere risarciti i danni fisici e materiali riportati per colpa del «monopattista». Ma ora la Procura di Milano, con una decisione che potrebbe fare scuola, decide di portare sul banco degli imputati, insieme al conducente del mezzo,la società diche ne era la proprietaria. Era la mattina del 22 maggio 2019 quando in via ...