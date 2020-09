Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBREORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE VERIFICATOSI SULLA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA PROSEGUIAMO IN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA A 24 E PRENESTINA, TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI, NELLE DUE DIREZIONI SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI D MARCIA POI CODE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, ANCHE QUI NELLE DUE CAMBIAMO ARGOMENTO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE ...