Uomini e Donne, “Hanno ingannato tutti”: beccati in rapporti intimi nel parcheggio degli studi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uomini e Donne ha riniziato la sua messa in onda da pochi giorni e già se ne sono viste di tutti i colori. Proprio in una delle ultime puntate, Gianni Sperti ha fatto una clamorosa segnalazione che ha messo in forte imbarazzo due protagonisti indiscussi del parterre del trono over. Ma vediamo meglio cosa è successo e di chi si tratta. Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, la segnalazione di Gianni Sperti I rapporti tra Veronica Ursida del trono over e l’opinionista Gianni Sperti non sono mai stati dei migliori. Eppure, mai la dama si sarebbe aspettata una dichiarazione tanto clamorosa. Infatti, il collega di Tina Cipollari in una delle ultime puntate andate in onda avrebbe svuotato il sacco, rivelando una segnalazione che riguarda Veronica e il suo compagno. Secondo Gianni, i due sarebbero stati avvistati nel ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha riniziato la sua messa in onda da pochi giorni e già se ne sono viste di tutti i colori. Proprio in una delle ultime puntate, Gianni Sperti ha fatto una clamorosa segnalazione che ha messo in forte imbarazzo due protagonisti indiscussi del parterre del trono over. Ma vediamo meglio cosa è successo e di chi si tratta. Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, la segnalazione di Gianni Sperti Itra Veronica Ursida del trono over e l’opinionista Gianni Sperti non sono mai stati dei migliori. Eppure, mai la dama si sarebbe aspettata una dichiarazione tanto clamorosa. Infatti, il collega di Tina Cipollari in una delle ultime puntate andate in onda avrebbe svuotato il sacco, rivelando una segnalazione che riguarda Veronica e il suo compagno. Secondo Gianni, i due sarebbero stati avvistati nel ...

matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - bfsleus : @trash_italiano quando a uomini e donne fanno vedere solo il trono over: - sauroktonoslut : RT @autoportante_: the world has progressed past the need delle file uomini/donne fuori dai seggi elettorali @Viminale facciamo qualcosa a… -