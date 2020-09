Under-Leicester | via libera Roma! De Sciglio | accordo sull’ingaggio

DiMarzio : #Leicester, arriva #Under dalla #Roma: tutto fatto - DiMarzio : #Calciomercato #Roma, per #Under irrompe il #Leicester - tancredipalmeri : Beh mica male per la Roma incassare 24m€ per Under dal Leicester - scorpiorising83 : @AlessioBuzzanca @MarcoVBava @DProiettii Aggiungo: solitamente gli va anche bene con i prezzi che gli vengono fatti… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sky – Under-Leicester, siamo ai dettagli. Le cifre: Sky – Under-Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Under Leicester

Il suo nome è stato accostato al Napoli a lungo, l’affare con la Roma, in cui era coinvolto anche Milik, sembrava destinato ad andare in porto. Ma non c’è niente da fare: Cengiz Under non sarà un calc ...La Roma ha raggiunto un accordo di massima con il Leicester per il trasferimento di Cengiz Under. Come riportato da Sky Sport, l’esterno turco vestirà la maglia delle Foxes in prestito oneroso (3 mili ...Offerta sul piatto della Roma per Cengiz Under: fa sul serio il Leicester per il talentuoso turco, e al club giallorosso è arrivata la proposta degli inglesi per portare in Premier il giocatore. Prest ...