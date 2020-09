Temptation Island 2020: cast, concorrenti, single, quante puntate e streaming (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da oggi, 16 settembre 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Temptation Island 2020, la nuova edizione del reality show che mette al centro i dissidi e i problemi d’amore dei suoi 12 protagonisti. Il format è ormai noto: sei coppie, non sposate e senza figli, si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure un fuoco di paglia che si spegne davanti a un falò di confronto. A mettere alla prova la tenuta delle coppie la presenza di 12 ragazzi e 12 ragazze single che ‘tenteranno’ i protagonisti nei giorni di lontananza dai rispettivi compagni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su Temptation Island 2020. cast ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da oggi, 16 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda, la nuova edizione del reality show che mette al centro i dissidi e i problemi d’amore dei suoi 12 protagonisti. Il format è ormai noto: sei coppie, non sposate e senza figli, si separano per 21 giorni con l’intento di capire se il partner sia davvero la persona giusta con cui uscire dal programma oppure un fuoco di paglia che si spegne davanti a un falò di confronto. A mettere alla prova la tenuta delle coppie la presenza di 12 ragazzi e 12 ragazzeche ‘tenteranno’ i protagonisti nei giorni di lontananza dai rispettivi compagni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su...

trash_italiano : Finalmente le anticipazioni di Temptation Island - QuiMediaset_it : Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio: al via in prima serata su… - _claarissa : Vedo che l'hype generale per Temptation Island è proprio sotto 0 e francamente mi unisco al coro, mi scoccia propri… - QuotidianPost : Temptation Island, Valeria Liberati parla di Alessandro Basciano: cosa ha detto - whosthaatgurl : Sentivo il bisogno di Temptation Island dopo soli due mesi? No. Lo guarderò? Certo che si. -