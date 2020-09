Tecnologia che raddoppia la vita delle valvole cardiache (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una Tecnologia tutta Made in Italy che permette di raddoppiare la vita delle valvole cardiache biologiche. A sviluppare la ricetta è stata Bci, l'impresa innovativa guidata da Alessandro Gandaglia, Filippo Naso e Ugo Stefanelli. Il team di ricercatori ha sviluppato il metodo Facta, un brevetto sul quale ora si è concentrata l'attenzione di grandi aziende americane e cinesi che producono valvole cardiache.Alla base del procedimento messo a punto dai ricercatori padovani c'è l'inattivazione della molecola alpha-Gal, quella che scatena le reazioni avverse nelle attuali protesi valvolari di origine animale. Calcificazioni che si presentano nel 50% delle valvole e portano alla sostituzione mediamente ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Unatutta Made in Italy che permette dire labiologiche. A sviluppare la ricetta è stata Bci, l'impresa innovativa guidata da Alessandro Gandaglia, Filippo Naso e Ugo Stefanelli. Il team di ricercatori ha sviluppato il metodo Facta, un brevetto sul quale ora si è concentrata l'attenzione di grandi aziende americane e cinesi che producono.Alla base del procedimento messo a punto dai ricercatori padovani c'è l'inattivazione della molecola alpha-Gal, quella che scatena le reazioni avverse nelle attuali protesi valvolari di origine animale. Calcificazioni che si presentano nel 50%e portano alla sostituzione mediamente ...

mdimagritt : @Lorella11 Diciamo che quello è ancora un altro problema. Oggi se decidessimo di ritentare col Nuke compreremmo tec… - mdimagritt : RT @Lorella11: @mdimagritt Ricordavo bene allora un'intervista a Rubbia in cui diceva che ormai in Italia era inutile pensare al nucleare i… - Lorella11 : @mdimagritt Ricordavo bene allora un'intervista a Rubbia in cui diceva che ormai in Italia era inutile pensare al n… - startzai : RT @aniaufficiale: Guidoni (#ANIA): Mondo assicurativo ha intrapreso nuovo corso improntato a #innovazione e #tecnologia, che necessita di… - valerialm26 : RT @mdimagritt: 1200 metri cubi di scorie. Il nocciolo poi è ancora là, tutto intero. Con il suo potenziale radioattivo intatto. La partico… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologia che Facta, tecnologia che raddoppia la vita delle valvole cardiache Il Sole 24 ORE Debole la seduta a New York per il comparto tecnologico a New York

Si posiziona sotto la parità l'indice delle società High Tech americane, che retrocede a 2.033,82 punti.

Lombardia, blocco Euro 4 diesel slitta a gennaio: aria più pulita grazie al lockdown

Slitta a gennaio 2021 la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, che sarebbe partita all'inizio di ottobre secondo quanto previsto dall'accordo di bacino padano sottoscritto nel 2017.

Volvo: il sistema Advanced Air Cleaner blocca il 95% delle PM 2.5

Il filtro abitacolo Volvo diventa attivo e intelligente: il sistema Advanced Air Cleaner blocca le polveri sottili e si controlla tramite l’app Volvo On Call Volvo ha introdotto nelle sue auto il sist ...

Si posiziona sotto la parità l'indice delle società High Tech americane, che retrocede a 2.033,82 punti.Slitta a gennaio 2021 la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, che sarebbe partita all'inizio di ottobre secondo quanto previsto dall'accordo di bacino padano sottoscritto nel 2017.Il filtro abitacolo Volvo diventa attivo e intelligente: il sistema Advanced Air Cleaner blocca le polveri sottili e si controlla tramite l’app Volvo On Call Volvo ha introdotto nelle sue auto il sist ...