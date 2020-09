Ragazzo ucciso con una pallottola al petto: 'Lite per motivi di vicinato'. Il killer è in fuga (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omicidio choc nel cagliaritano , dove un Ragazzo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al petto: è successo questa sera a Soleminis, nel Sud della Sardegna. Il fatto è avvenuto lungo la strada ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Omicidio choc nel cagliaritano , dove un; statocon un colpo di arma da fuoco al; successo questa sera a Soleminis, nel Sud della Sardegna. Il fatto; avvenuto lungo la strada ...

SkyTG24 : È stato svelato e consegnato alla cittadinanza di #Paliano il murale dedicato a #Willy, realizzato in largo Aldo Mo… - lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - AlbanoNicola : @PieroSansonetti @matteosalvinimi @ilriformista Ci deve essere un refuso... non vedo le foto di Conte al funerale del ragazzo ucciso. - VedeleAngela : RT @ilmessaggeroit: Ragazzo ucciso con un colpo di pistola al petto: giallo in Sardegna -