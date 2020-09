Petrolio, calo inatteso delle scorte settimanali (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Calano più delle attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’11 settembre 2020, sono scesi di circa 4,4 milioni a 496 MBG contro attese per un incremento di 1,2 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 3,5 milioni a 179,3 MBG, contro attese per un aumento di 0,6 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato una flessione di 0,4 milioni a quota 231,5 MBG (era atteso un calo di circa 0,2 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio sono scese a 645,7 MBG. Frattanto, il Petrolio prosegue gli scambi in rialzo, con il Light Crude statunitense che scambia a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Calano piùattese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni all’11 settembre 2020, sono scesi di circa 4,4 milioni a 496 MBG contro attese per un incremento di 1,2 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 3,5 milioni a 179,3 MBG, contro attese per un aumento di 0,6 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato una flessione di 0,4 milioni a quota 231,5 MBG (era atteso undi circa 0,2 milioni). Le riserve strategiche disono scese a 645,7 MBG. Frattanto, ilprosegue gli scambi in rialzo, con il Light Crude statunitense che scambia a ...

emilio_pica : @rubino7004 a livelli 'easy'. Li ho visti affermare che il calo del prezzo del petrolio aiutasse la produzione nazi… - EllePi0402 : RT @Banca_MPS: I listini #USA segnano un aumento tra operazioni di M&A e speranze di un vaccino. Incoraggianti i dati sulle vendite al dett… - pordenoneoggi : Aperitivo finanziario il 16 settembre: scendono i Tech, in calo anche il petrolio - infoiteconomia : Petrolio, prezzi in lieve calo sui mercati asiatici - naby82 : l’#AIE taglia le stime sulla crescita della domanda di #petrolio per l’anno in corso. L’outlook è sceso a 91,7 ml… -