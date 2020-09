Per la Von der Leyen serve un salario minimo in tutti i Paesi UE (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una sfida imponente per tutti Paesi europei. Con una pandemia ancora in corso e una crisi economica che si preannuncia senza precedenti, il presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha parlato davanti all’Eurocamera di Bruxelles nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione. E lo ha fatto parlando di Recovery Fund e Green New Deal, ma anche di salario minimo, una battaglia storica dell’M5S, che il Governo sembra intenzionato a concretizzare nei prossimi mesi. E la presidente della Commissione non usa certo mezzi termini: tutti nell’Unione devono avere i salari minimi. Funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi «tutti nell’Unione devono avere i salari minimi. Funzionano ed è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una sfida imponente pereuropei. Con una pandemia ancora in corso e una crisi economica che si preannuncia senza precedenti, il presidente della Commissione Europea Ursula Von derha parlato davanti all’Eurocamera di Bruxelles nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione. E lo ha fatto parlando di Recovery Fund e Green New Deal, ma anche di, una battaglia storica dell’M5S, che il Governo sembra intenzionato a concretizzare nei prossimi mesi. E la presidente della Commissione non usa certo mezzi termini:nell’Unione devono avere i salari minimi. Funzionano ed è giunto il momento che il lavoro ripaghi «nell’Unione devono avere i salari minimi. Funzionano ed è ...

