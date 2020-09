NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con iNBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre.le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con idi ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONEPRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ...

Basket NBA: è tempo di playoff

Dopo più di tre mesi di sosta, la NBA ha finalmente riacceso i motori. Nonostante l'ambientazione surreale in cui si stanno disputando gli incontri, l'esperienza inedita della "bolla" di Orlando sta r ...

Non sottovalutate coach Spoelstra

La serie playoff tra Milwaukee Bucks e Miami Heat, semifinale della Eastern Conference, è ufficialmente passata agli archivi, e il risultato parla chiaro: 4-1 per Miami, che quindi, contando anche lo ...

Playoff NBA, Boston Celtics-Miami Heat, si parte: 5 domande sulla finale di Conference

Nella loro storia gli L.A. Clippers non sono mai arrivati fino alle finali di conference e ...

