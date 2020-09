L’ultima trovata giallorossa: un rimpasto per dare a Renzi un ministero (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel caos che segna l’avvicinamento dell’esecutivo giallorosso a una tornata elettorale temutissima, dal risultato probabilmente nefasto e che rischia di avere forti ripercussioni sulla tenuta stessa del governo, la parole più pronunciata in queste ore è una e una soltanto: rimpasto. Inizialmente ipotizzato come arma da sfoderare prima del voto, per rimischiare le carte e indurre qualche elettore clemente a concedere un ultimo sforzo di fiducia al Conte-bis, lo strumento potrebbe ora invece diventare prezioso subito dopo l’annunciata Caporetto. Un modo per evitare la caduta del premier e il ritorno alle urne, tenendo il grosso della truppa incollato alla poltrona in cambio del sacrificio di pochi, i meno difendibili. A saltere sarebbero, ovviamente, personaggi del calibro di Lucia Azzolina, travolta dal caos di una ripartenza delle ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel caos che segna l’avvicinamento dell’esecutivo giallorosso a una tornata elettorale temutissima, dal risultato probabilmente nefasto e che rischia di avere forti ripercussioni sulla tenuta stessa del governo, la parole più pronunciata in queste ore è una e una soltanto:. Inizialmente ipotizzato come arma da sfoderare prima del voto, per rimischiare le carte e indurre qualche elettore clemente a concedere un ultimo sforzo di fiducia al Conte-bis, lo strumento potrebbe ora invece diventare prezioso subito dopo l’annunciata Caporetto. Un modo per evitare la caduta del premier e il ritorno alle urne, tenendo il grosso della truppa incollato alla poltrona in cambio del sacrificio di pochi, i meno difendibili. A saltere sarebbero, ovviamente, personaggi del calibro di Lucia Azzolina, travolta dal caos di una ripartenza delle ...

