Iscrizione scuola e coronavirus: ecco perchè l'istituto può rifiutarla

Secondo le intenzioni del Governo, il giorno 14 settembre dovrebbero riprendere le lezioni scolastiche, dopo uno stop che dura ormai da non pochi mesi. Tuttavia, indipendentemente dal problema del numero dei contagi nuovamente in aumento, è la questione spazi e distanziamenti che rappresenta il vero ostacolo da superare per poter tornare davvero a sedere ai banchi di scuola. Tanto che gli istituti per l'insegnamento stanno rifiutando l'Iscrizione scuola tardiva, proprio per carenza di spazio disponibile. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su quando fare causa alla scuola, quali sono le ...

Ravenna, 16 settembre 2020 - Il pre e post scuola nell’infanzia si faranno: lo ha annunciato ieri in consiglio comunale l’assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali, rispondendo a un question time del ca ...

“La misurazione della temperatura e la saturazione del sangue, cioè dei parametri vitali, sono compiti istituzionali, non possono essere in carico alle famiglie. Devono essere fatti a scuola”. Lo ha d ...

Un caso sospetto di coronavirus a scuola impone la chiamata immediata alla centrale operativa del 118, il triage telefonico, l'invio di un mezzo di soccorso dedicato e il test rapido. In classe durant ...

