I segreti di Ensama Pesce | ristorante sconosciuto | ma top per Trip Advisor

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i primi 10 miglior ristoranti della Traveller’s Choice 2020 di Trip Advisor, tra nomi stranoti e osannati del mondo gourmand – da Lido 84 al primo posto quest’anno, a classici come Don Alfonso 1890 e Villa Crespi a Orta San Giulio – sono 10 anni è il quarto anno consecutivo che Ensama Pesce a Sala Bolognese, un «normalissimo» ristorante nella pianura di Sala Bolognese, unico non stellato della classifica, non esce dai primi dieci. Perché? Non c’è trucco, non c’è inganno: 1097 recensioni su 1261 sono eccellente mentre unendo scarso e pessimo si arriva a 31, solo il 4 per cento. Non molto dissimile al Lido 84, al n.1 dei Traveller’s Choice 2020, che su 1369 recensioni ne vanta 819 eccellente, 111 molto buono, 31 medio, 16 scarso e 13 pessimo. Quindi torna la domanda: come farà Ensama Pesce a essere così quotato dalla gente e ignorato totalmente dalle guide?