'Grande Fratello Vip', la Vento abbandona dopo 24 ore e Zorzi rientra dopo l'isolamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non ha resistito. E durante la notte Flavia Vento ha abbandonato definitivamente la Casa del ' Grande Fratello Vip '. Il motivo? Le mancano troppo i suoi sette cani dai quali non si è mai separata. '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) Non ha resistito. E durante la notte Flaviahato definitivamente la Casa del 'Vip '. Il motivo? Le mancano troppo i suoi sette cani dai quali non si è mai separata. '...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - nonick_9 : RT @TrashAmmme: LA CONTESSA CONTRO L'USCITA DI FLAVIA VENTO NON PERCHÉ SE NE VA MA PERCHÉ SECONDO LEI SE NE SAREBBE DOVUTA ANDARE DOMATTINA… - Notiziedi_it : Incidente hot per Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 5 -