Giovanni Ciacci e Tommaso Zorzi avrebbero un uomo in comune: la rivelazione a Pomeriggio 5 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche giorno fa Giovanni Ciacci, sui social, aveva lanciato qualche frecciatina a Tommaso Zorzi, accusandolo di “rubare” alcuni suoi modi di dire. A quanto pare, stando alle parole di Biagio d’Anelli intervenuto nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, i due non avrebbero in comune solo alcuni modi di fare! L’opinionista di Barbara d’urso, ha voluto lanciare una provocazione a Ciacci, lasciando intendere che l’astio verso Zorzi, nasce da altro, a quanto pare, sarebbe legato a questioni amorose. “A te non piace Zorzi per altri motivi e li so io” ha detto Biagio dopo che Ciacci aveva avuto qualcosa da ridire sul comportamento di Zorzi nelle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) Qualche giorno fa, sui social, aveva lanciato qualche frecciatina a, accusandolo di “rubare” alcuni suoi modi di dire. A quanto pare, stando alle parole di Biagio d’Anelli intervenuto nella puntata di5 di oggi, i due noninsolo alcuni modi di fare! L’opinionista di Barbara d’urso, ha voluto lanciare una provocazione a, lasciando intendere che l’astio verso, nasce da altro, a quanto pare, sarebbe legato a questioni amorose. “A te non piaceper altri motivi e li so io” ha detto Biagio dopo cheaveva avuto qualcosa da ridire sul comportamento dinelle ...

Notiziedi_it : Pomeriggio 5, Giovanni Ciacci furioso contro Biagio: “Ti querelo !” | Video Mediaset - ShilasWords : Segnalo Biagio D'anelli che a Pomeriggio Cinque sta spillando tea bollente su un certo Armando ex di Tommaso Zorzi… - sergiomarcoc : GIOVANNI CIACCI HA AVUTO UN FIDANZATO IN COMUNE CON ZORZI #Pomeriggio5 NO VABBE? #GFVip - Notiziedi_it : Giovanni Ciacci attacca Tommaso Zorzi: ‘Presenza già vista, serve originalità’ - infoitcultura : Tommaso Zorzi criticato da Giovanni Ciacci: “Presenza poco originale” -

