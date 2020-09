GF Vip: Fausto Leali a Rischio Espulsione! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Parole scioccanti in diretta al Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo al cantante di successo italiano che si sarebbe lasciato andare ad affermazioni gravissime. A Rischio la sua permanenza nel reality, dove alcuni argomenti sono rigorosamente vietati e puniti dal pubblico. Scopriamo tutti i dettagli! Il Grande Fratello Vip non sembra dare molto spazio all’immaginazione per questa nuova edizione 2020. Abbiamo lasciato infatti che la nuova edizione iniziasse appena da pochi giorni per avere già una serie di perle incredibili da parte dei protagonisti del reality di punta di Canale 5. Questa volta dopo le uscite infelici di Patrizia De Blanck, le lacrime di Flavia Vento ed ancora il malore di Tommaso Zorzi, ecco spuntare gravissime le affermazioni di Fausto Leali. Ma cosa è successo? Qualcosa di sconvolgente ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Parole scioccanti in diretta al Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo al cantante di successo italiano che si sarebbe lasciato andare ad affermazioni gravissime. Ala sua permanenza nel reality, dove alcuni argomenti sono rigorosamente vietati e puniti dal pubblico. Scopriamo tutti i dettagli! Il Grande Fratello Vip non sembra dare molto spazio all’immaginazione per questa nuova edizione 2020. Abbiamo lasciato infatti che la nuova edizione iniziasse appena da pochi giorni per avere già una serie di perle incredibili da parte dei protagonisti del reality di punta di Canale 5. Questa volta dopo le uscite infelici di Patrizia De Blanck, le lacrime di Flavia Vento ed ancora il malore di Tommaso Zorzi, ecco spuntare gravissime le affermazioni di. Ma cosa è successo? Qualcosa di sconvolgente ...

Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - Adnkronos : #FaustoLeali al #GfVip: 'Mussolini ha fatto cose buone' - fenice_risorta : RT @ILSOTRANTO: #FaustoLeali Fausto Leali al Gf Vip: «Mussolini ha fatto tante cose buone, come le pensioni». E scoppia il polverone Le af… - generacomplotti : RT @ILSOTRANTO: #FaustoLeali Fausto Leali al Gf Vip: «Mussolini ha fatto tante cose buone, come le pensioni». E scoppia il polverone Le af… - ILSOTRANTO : #FaustoLeali Fausto Leali al Gf Vip: «Mussolini ha fatto tante cose buone, come le pensioni». E scoppia il polveron… -