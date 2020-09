Follia in strada: autista del bus aggredito perché protesta per l'auto in doppia fila (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un autista della ditta Giachino, italiano di 49 anni, è stato aggredito all'ora di pranzo di ieri all'incrocio tra via Lanzo e via Massari. Era al volante di un bus della linea 69 che la compagnia per ... Leggi su torinotoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Undella ditta Giachino, italiano di 49 anni, è statoall'ora di pranzo di ieri all'incrocio tra via Lanzo e via Massari. Era al volante di un bus della linea 69 che la compagnia per ...

Ultime Notizie dalla rete : Follia strada Follia in strada: autista del bus aggredito perché protesta per l'auto in doppia fila TorinoToday Mondiali Ciclismo Imola, tutti i convocati italiani: c'è anche Nibali

IMOLA - I Mondiali di Ciclismo Strada di Imola 2020 per l'Italia partono da una rosa di 30 nomi (quindi uomini e altrettante donne), da oggi iscritti ufficialmente alla rassegna iridata. Tra loro Dino ...

Grimoldi(Lega): su monopattini silenzio assordante di De Micheli

Milano, 16 set. (askanews) - "Continuano a verificarsi gravissimi incidenti stradali per i monopattini fortemente incentivati dal Governo, il tutto nel silenzio assordante del ministro De Micheli". Lo ...

Bici e monopattini contromano, la giungla: taxi contro il Codice della Strada

Loreno Bittarelli, presidente dell'Unione Tassisti Italiani, tuona: “Sono sconcertato e preoccupato, bici e monopattini liberi di circolare senza regole” Bici e monopattini contromano, ma anche liberi ...

