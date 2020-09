Elisa Isoardi e Raimondo Todaro | la foto del bacio | continueranno a negare?

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Passione per il ballo o per il ballerino?ce la sta mettendo davvero tutta per essere in forma per il gran debutto dello show del sabato sera ‘Ballando con le stelle’. A quanto pare però oltre alla voglia di fare bene, tipica dei perfezionisti sul lavoro, sarebbe esplosa pure un inaspettato feeling con il maestro. In esclusiva sul nuovo numero di Chi, in edicola da oggi, mercoledì 16 settembre, le immagini esclusive di, col partner di danza, in atteggiamenti “inequivocabili”.l’evidenza? leggi anche l’articolo —> Milly Carlucci “Ballando con le stelle” al via, stoccata a “Tu si que ...