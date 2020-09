Deathloop dai creatori di Dishonored e Prey risplende in un nuovo video gameplay

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tra i protagonisti dell'evento PS5 eccoci di fronte a, nuova fatica targata Arkane Studios che sarà un'esclusiva console (quanto meno temporale) di PS5.Il progetto è come sempre artisticamente molto convincente e dalveloce e frenetico. Un FPS più puro rispetto ama comunque legato a doppio filo a dei poteri soprannaturali e a uno strano loop temporale che il protagonista può sperare di superare solo eliminando 8 misteriosi nemici e cercando di sopravvivere a una pericolosa donna pronta a tutto pur di eliminarci.sarà disponibile come esclusiva console PS5 nel Q2 del 2021.Leggi altro...

