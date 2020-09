CPU NVIDIA: possibile dopo l’acquisizione di ARM? (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo l’annuncio dell’operazione di acquisizione di ARM, NVIDIA diventerà un vero e proprio colosso del semiconduttore. Ma è possibile che voglia lanciarsi nel mondo dei processori con una vera e propria CPU NVIDIA facendo concorrenza ad Intel e AMD? Da poco è arrivata la conferma ufficiale dell’operazione finanziaria che porterà all’acquisto di ARM da parte di NVIDIA. Nonostante sia stato più volte confermato che la strategia di ARM non verrà cambiata, quindo si continuerà a progettare chip per i clienti di terze parti vendono loro le licenze senza limitazione alcune, viene da chiedersi se questo potrebbe portare alla creazione di CPU NVIDIA che possa concorrere ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 settembre 2020)l’annuncio dell’operazione di acquisizione didiventerà un vero e proprio colosso del semiconduttore. Ma èche voglia lanciarsi nel mondo dei processori con una vera e propria CPUfacendo concorrenza ad Intel e AMD? Da poco è arrivata la conferma ufficiale dell’operazione finanziaria che porterà all’acquisto dida parte di. Nonostante sia stato più volte confermato che la strategia dinon verrà cambiata, quindo si continuerà a progettare chip per i clienti di terze parti vendono loro le licenze senza limitazione alcune, viene da chiedersi se questo potrebbe portare alla creazione di CPUche possa concorrere ...

tuttoteKit : CPU #Nvidia: possibile dopo l'acquisizione di #Arm? #tuttotek - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: CPU a marchio #Nvidia? Forse in futuro. - Eurogamer_it : CPU a marchio #Nvidia? Forse in futuro. - GameIndustry_IT : Nvidia - In futuro arriveranno le CPU da gaming - Asgard_Hydra : NVIDIA, il CEO conferma: 'CPU NVIDIA da gaming? Arriveranno in futuro' -