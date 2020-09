Coronavirus, contagi ancora in aumento, in Abruzzo 18 nuovi casi di covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4052 i casi positivi al covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi casi (di età compresa tra 15 e 82 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2973 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid 19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 606 (+15 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4052 ipositivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18(di età compresa tra 15 e 82 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. Nel numero deipositivi sono compresi anche 2973 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 606 (+15 rispetto a ieri). ...

