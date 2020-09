Calciomercato Juventus, Paratici vola a Madrid: trattativa lampo in chiusura? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Clamoroso colpo di coda da parte di Paratici. Il direttore sportivo della Juventus sarebbe infatti in procinto di imbastire un’importante trattativa di mercato, la quale potrebbe colmare ben due lacune al momento osservabili all’interno della rosa bianconera. Oltre al tanto agognato bomber infatti, i tasselli mancanti sarebbero quello del secondo attaccante e dell’esterno destro. La precaria posizione di Douglas Costa, lusingato da una ricca offerta straniera, potrebbe spingere la Vecchia Signora a rituffarsi sul mercato. La nuova idea della dirigenza sarebbe in grado non solo di poter sostituire egregiamente il brasiliano, ma potrebbe anche all’occorrenza ricoprire il ruolo di attaccante, portandosi dunque anche alle spalle del sempre più vicino Dzeko. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Clamoroso colpo di coda da parte di. Il direttore sportivo dellasarebbe infatti in procinto di imbastire un’importantedi mercato, la quale potrebbe colmare ben due lacune al momento osservabili all’interno della rosa bianconera. Oltre al tanto agognato bomber infatti, i tasselli mancanti sarebbero quello del secondo attaccante e dell’esterno destro. La precaria posizione di Douglas Costa, lusingato da una ricca offerta straniera, potrebbe spingere la Vecchia Signora a rituffarsi sul mercato. La nuova idea della dirigenza sarebbe in grado non solo di poter sostituire egregiamente il brasiliano, ma potrebbe anche all’occorrenza ricoprire il ruolo di attaccante, portandosi dunque anche alle spalle del sempre più vicino Dzeko. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Per Mattia #DeSciglio si prospetta anche alla #ASRoma lo stesso stipendio percepito alla #Juventus: €3M netti a stagione. N… - AleGobbo87 : RT @NicoSchira: Marko #Pjaca andrà a giocare in prestito per rilanciarsi dopo l’ultimo biennio costellato da parecchi infortuni: l’attaccan… -