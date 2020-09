Barbara Corvi, la scomparsa: un pentito della ‘ndrangheta fa scena muta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era il 2009 quando Barbara Corvi è misteriosamente sparita, le domande sul suo caso sono ancora tante: è stata uccisa? Dove si trova? Perché è indagato un pentito del ‘ndrangheta. Fonte Foto Twitter @TerniTodayQuesta sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli (in prima istanza offerto a Maria De Filippi) farà il punto sulla vicenda di Viviana Parisi e quella del piccolo Gioele. Tuttavia, il tema centrale della puntata sarà la scomparsa di Barbara Corvi, la donna sparita da Amelia undici anni fa. Barbara Corvi, sparita nel 2009: c’entra il marito? Personaggio centrale nella ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Era il 2009 quandoè misteriosamente sparita, le domande sul suo caso sono ancora tante: è stata uccisa? Dove si trova? Perché è indagato undel ‘ndrangheta. Fonte Foto Twitter @TerniTodayQuesta sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli (in prima istanza offerto a Maria De Filippi) farà il punto sulla vicenda di Viviana Parisi e quella del piccolo Gioele. Tuttavia, il tema centralepuntata sarà ladi, la donna sparita da Amelia undici anni fa., sparita nel 2009: c’entra il marito? Personaggio centrale nella ...

