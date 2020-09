Apple risponde ad Epic Games: "Questa denuncia è solo una trovata pubblicitaria" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo scontro legale fra Epic Games e Apple sulla ormai storica vicenda "Fortnite vs App Store", ha ormai raggiunto i tavoli del tribunale e, proprio mentre parliamo, un giudice sta esaminando i casi di entrambe le parti.Nella difesa ufficiale di Apple contro le accuse lanciate dal team di sviluppo, viene esposta la teoria che tutta Questa incresciosa situazione non sia altro che una trovata pubblicitaria da parte di Epic per rigenerare l'interesse in Fortnite, in fase calante ormai da parecchio tempo.Tale dichiarazione fa parte del documento di difesa deposto da Apple in tribunale, composto da ben 37 pagine. In esso, è stato scoperto questo paragrafo:Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo scontro legale frasulla ormai storica vicenda "Fortnite vs App Store", ha ormai raggiunto i tavoli del tribunale e, proprio mentre parliamo, un giudice sta esaminando i casi di entrambe le parti.Nella difesa ufficiale dicontro le accuse lanciate dal team di sviluppo, viene esposta la teoria che tuttaincresciosa situazione non sia altro che unada parte diper rigenerare l'interesse in Fortnite, in fase calante ormai da parecchio tempo.Tale dichiarazione fa parte del documento di difesa deposto dain tribunale, composto da ben 37 pagine. In esso,; stato scoperto questo paragrafo:Leggi altro...

Eurogamer_it : #Apple risponde ad #EpicGames: 'Questa denuncia è solo una trovata pubblicitaria'. - coniglione : Apple purtroppo o per fortuna, risponde solo alla propria clientela che pretende prodotti che funzionano. Ogni mini… - NeoEnigma : #Spotify afferma che bundle #AppleOne è anticoncorrenziale, #Apple risponde - Notiziedi_it : Spotify contro Apple One: è scorretto e anticoncorrenziale! Ma Apple risponde all’accusa - sngelo09 : ispazio: Spotify contro Apple One: è scorretto e anticoncorrenziale! Ma Apple risponde all’accusa -