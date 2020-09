AMEDEO PREZIOSI “MAI PIÙ” (Di mercoledì 16 settembre 2020) È attivo il pre-save di “MAI PIÙ”, il nuovo singolo in cui AMEDEO PREZIOSI risponde – nel suo stile e con la sua energia – a chi, anziché mettersi alla prova per lasciare il proprio segno, prova solo a demolire quello altrui… Ma certo AMEDEO non è qualcuno che si possa ‘colpire’ così! Proprio ieri sera sul suo canale IG AMEDEO ha pubblicato un nuovo reel dove “le prende”, ma reagisce. Non parliamo certo di violenza fisica, ma della non meno dolorosa e pericolosa violenza psicologica che passa attraverso le parole, ancor più oggi che i social diventano spesso l’arena in cui i leoni da tastiera ruggiscono la loro frustrazione… Ma hanno trovato quello sbagliato, perché…“Io non taccio parto a ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) È attivo il pre-save di “MAI PIÙ”, il nuovo singolo in cuirisponde – nel suo stile e con la sua energia – a chi, anziché mettersi alla prova per lasciare il proprio segno, prova solo a demolire quello altrui… Ma certonon è qualcuno che si possa ‘colpire’ così! Proprio ieri sera sul suo canale IGha pubblicato un nuovo reel dove “le prende”, ma reagisce. Non parliamo certo di violenza fisica, ma della non meno dolorosa e pericolosa violenza psicologica che passa attraverso le parole, ancor più oggi che i social diventano spesso l’arena in cui i leoni da tastiera ruggiscono la loro frustrazione… Ma hanno trovato quello sbagliato, perché…“Io non taccio parto a ...

radiolisola : #NowPlaying: Dj Matrix, Cristina D'Avena, Amedeo Preziosi - Faccio la brava - cuoredifferente : Quando smetti di seguire amedeo preziosi significa che la tua adolescenza è davvero finita - magicdarvey : @sohappilouis @ossijgeno Anche I Mates, Awed, Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, prima YouTube era diverso una meraviglia non come ora?? - radiolisola : #NowPlaying: Dj Matrix, Cristina D'Avena, Amedeo Preziosi - Faccio la brava - loujsweetH : @moonlightbluev NO ANCHE AMEDEO PREZIOSI, RICCARDO DOSE E AWED -

Ultime Notizie dalla rete : AMEDEO PREZIOSI Amedeo Preziosi: «Il web mi ha dato tutto, ma ora voglio cantare Quotidiano del Sud Coronavirus, primo tampone per Preziosi: l’esito degli esami

Coronavirus, primo tampone negativo per il presidente del Genoa. Preziosi era stato a pranzo con Ferrero, numero uno della Sampdoria La notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus ...

Regionali 2020, Vaccarezza: “Gli ambulanti meritano rispetto e tutela”

Liguria. “Gli ambulanti meritano rispetto e tutela”. Lo afferma Angelo Vaccarezza, candidato alle regionali per la lista Toti Presidente. “Oggi a seguito dell’allerta arancione diramato dall’Arpal è s ...

Amedeo Ceniccola: “I zappatori sono stanchi di essere ingannati”

Considerato che l’agricoltura e, in particolare, la viticoltura continua ad essere il perno attorno al quale ruota l’intera economia sannita; ricordato che il 20 e 21 settembre non è in ballo soltanto ...

Coronavirus, primo tampone negativo per il presidente del Genoa. Preziosi era stato a pranzo con Ferrero, numero uno della Sampdoria La notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus ...Liguria. “Gli ambulanti meritano rispetto e tutela”. Lo afferma Angelo Vaccarezza, candidato alle regionali per la lista Toti Presidente. “Oggi a seguito dell’allerta arancione diramato dall’Arpal è s ...Considerato che l’agricoltura e, in particolare, la viticoltura continua ad essere il perno attorno al quale ruota l’intera economia sannita; ricordato che il 20 e 21 settembre non è in ballo soltanto ...