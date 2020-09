Al via ordini della nuova Citroèn C4 e è-C4 100% elettrica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono finalmente ordinabili nuova Citroèn C4 e Citroèn è-C4 – 100% èlectric. Vettura compatta di nuova generazione, sovverte i codici del suo segmento e aggiunge tutta l’identità Citroèn con una progettazione audace: una silhouette che unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture e segna una nuova tappa dello stile Citroèn. Tutti i vantaggi del programma Citroèn Advanced Comfort per un comfort globale per tutti i passeggeri, caratteristiche amplificate dall’è-Comfort della versione elettrica. La scelta della motorizzazione è tra 100% elettrica, benzina o diesel. nuova C4 e nuova è-C4 – ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono finalmente ordinabiliCitroèn C4 e Citroèn è-C4 –èlectric. Vettura compatta digenerazione, sovverte i codici del suo segmento e aggiunge tutta l’identità Citroèn con una progettazione audace: una silhouette che unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture e segna unatappa dello stile Citroèn. Tutti i vantaggi del programma Citroèn Advanced Comfort per un comfort globale per tutti i passeggeri, caratteristiche amplificate dall’è-Comfortversione. La sceltamotorizzazione è tra, benzina o diesel.C4 eè-C4 – ...

