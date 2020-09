AIC, Calcagno avvisa: «Con queste norme la Serie C non partirà» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Tuttoc della ripartenza della Lega Pro Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Tuttoc della ripartenza della Lega Pro. Le sue parole. «Spiace dirlo ma con queste norme il campionato non partirà. Se non verrà eliminato il vincolo delle liste, i giocatori non scenderanno in campo. Nei primi giorni della prossima settimana la dichiarazione di stato di agitazione sfocerà nello sciopero per la prima giornata. Ci aspettiamo che non si arrivi a tanto. Non abbiamo alcun tipo di interlocuzione. La cosa triste è che ho appreso dai giornali delle liste a 22, nonostante il dialogo costante su altre tematiche nei mesi scorsi. C’è stato poco rispetto per l’intera ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Umberto, vicepresidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Tuttoc della ripartenza della Lega Pro Umberto, vicepresidente dell’AIC, ha parlato ai microfoni di Tuttoc della ripartenza della Lega Pro. Le sue parole. «Spiace dirlo ma conil campionato non partirà. Se non verrà eliminato il vincolo delle liste, i giocatori non scenderanno in campo. Nei primi giorni della prossima settimana la dichiarazione di stato di agitazione sfocerà nello sciopero per la prima giornata. Ci aspettiamo che non si arrivi a tanto. Non abbiamo alcun tipo di interlocuzione. La cosa triste è che ho appreso dai giornali delle liste a 22, nonostante il dialogo costante su altre tematiche nei mesi scorsi. C’è stato poco rispetto per l’intera ...

