Abbate risponde a Pepe: “Sciocchezze e campagna di panico a danno dei sanniti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non si era mai vista, prima di Antonella Pepe e dei suoi ispiratori occulti, una candidata che attaccasse un collega di coalizione a poche ore dal voto“. Così in una nota Luigi Abbate, che risponde ad Antonella Pepe. “Purtroppo la scorrettezza politica ed istituzionale messa in campo dalla candidata del PD e dai suoi sponsor, non solo descrive – prosegue Abbate – la qualità della giovane, ma in assenza di ogni formale richiamo da parte del partito di riferimento, rischia di penalizzare la coalizione a sostegno del Presidente De Luca“. “Dunque, solo per ragioni di superiore interesse, nonostante le sciocchezze marchiane divulgate e la sua vergognosa adesione alla campagna di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non si era mai vista, prima di Antonellae dei suoi ispiratori occulti, una candidata che attaccasse un collega di coalizione a poche ore dal voto“. Così in una nota Luigi, chead Antonella. “Purtroppo la scorrettezza politica ed istituzionale messa in campo dalla candidata del PD e dai suoi sponsor, non solo descrive – prosegue– la qualità della giovane, ma in assenza di ogni formale richiamo da parte del partito di riferimento, rischia di penalizzare la coalizione a sostegno del Presidente De Luca“. “Dunque, solo per ragioni di superiore interesse, nonostante le sciocchezze marchiane divulgate e la sua vergognosa adesione alladi ...

Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Agricoltura, il sottosegretario Giuseppe L’Abbate risponde sulle misure per contenere la fa… - ilGiannisigG : RT @LunatiLuciano: Luigi Di Maio incalzato dal giornalista non risponde e poi scappa: referendum e costi del suo staff, silenzio imbarazzat… - marisavillani : RT @LisadaCa: IO NON MI FACCIO PERCULARE DA 'STE MERDE DEL #M5S E #IoVotoNO. LEGGETE BENE! 'Luigi Di Maio incalzato dal giornalista non ri… - marisavillani : RT @Libero_official: 'Volete il taglio dei parlamentari e poi il suo staff costa 711.000 euro. Non è un controsenso?'. #DiMaio incalzato da… - adrianozerla : RT @Libero_official: 'Volete il taglio dei parlamentari e poi il suo staff costa 711.000 euro. Non è un controsenso?'. #DiMaio incalzato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbate risponde Abbate risponde a Pepe: "Sciocchezze e campagna di panico a danno dei sanniti" anteprima24.it Tv, Alfonso Signorini: "Sono lontano dalla D'Urso". La conduttrice risponde così (VIDEO)

“Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara (D’Urso, ndr) ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate“. Così, in un'int ...

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso: senza esclusione di colpi

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso stanno facendo il sangue amaro a vicenda. Agli insulti poco velati di Signorini, Barbarella risponde per le rime. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello V ...

Barbara D’Urso replica alla frecciatina di Alfonso Signorini

Barbara D’Urso risponde alla frecciatina di Alfonso Signorini in occasione dell’inizio del GF Vip. Il conduttore è tornato al timone del reality dopo una stagione ricca di successi e nel raccontare il ...

“Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara (D’Urso, ndr) ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate“. Così, in un'int ...Alfonso Signorini e Barbara D’Urso stanno facendo il sangue amaro a vicenda. Agli insulti poco velati di Signorini, Barbarella risponde per le rime. Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello V ...Barbara D’Urso risponde alla frecciatina di Alfonso Signorini in occasione dell’inizio del GF Vip. Il conduttore è tornato al timone del reality dopo una stagione ricca di successi e nel raccontare il ...