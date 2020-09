Tripaldelli a Cagliari per le visite. Aspettando il colpaccio Godin (Di martedì 15 settembre 2020) Alessandro Tripaldelli a Cagliari per le visite. Non corrispondevano al vero le indiscrezioni su una frenata del Sassuolo, infatti il terzino è già in Sardegna e presto si metterà a disposizione di Maran. Tutto secondo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. E Aspettando il colpaccio Godin… Foto: Fanpage L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Alessandroper le. Non corrispondevano al vero le indiscrezioni su una frenata del Sassuolo, infatti il terzino è già in Sardegna e presto si metterà a disposizione di Maran. Tutto secondo quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Eil… Foto: Fanpage L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Cagliari, ecco #Tripaldelli. Le immagini - Noovyis : (Tripaldelli a Cagliari per le visite. Aspettando il colpaccio Godin) Playhitmusic - - CronacheTweet : #Cagliari, è quasi fatta per #Tripaldelli - TuttoFanta : ?? #CAGLIARI: chiusa la trattativa con il #Sassuolo per #Tripaldelli che a breve dovrebbe diventare ufficialmente u… - TuttoRossoblu : Alessandro #Tripaldelli sta sostenendo le visite mediche, se tutto andrà bene questo pomeriggio firmerà con il #Cagliari -