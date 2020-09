Serie A, Napoli-Parma: ecco le possibili scelte di Gattuso (Di martedì 15 settembre 2020) Il Napoli si prepara per il primo impegno in Serie A della stagione 2020/2021 A riportare del possibile schieramento del Napoli nel primo impegno della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 settembre 2020) Ilsi prepara per il primo impegno inA della stagione 2020/2021 A riportare del possibile schieramento delnel primo impegno della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttosport : #DeLaurentiis denunciato dal #Codacons per epidemia dolosa ?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Napoli, contatti continui con la Roma per Milik: l'accordo è sempre più vicino - Gazzetta_it : #Napoli Patente nautica senza esame, nella lista anche Koulibaly, Ghoulam e Callejon - Simone93007877 : @giaestrismo No ma poi più che altro perché in Parma-Empoli, Samp-Alessandria, nelle amichevoli del Napoli e in alt… - mantonini64 : @romanewseu Sono 1 mese che girano ste notizie ..una volta il giocatore è d accordo poi il Napoli no ..la Roma si… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli Napoli scudetto: secondo i bookmakers è la terza squadra favorita Vesuvio Live Calciomercato Juventus, via per 40 milioni: accordo col Leeds

Prende forma la Juventus di Andrea Pirlo. Primo esame da allenatore domenica, nella partita contro la Sampdoria. Il tecnico lavora con gli uomini che ha a disposizione, ma è in attesa del colpo in att ...

Serie A, Spadafora: «Per ora niente tifosi allo stadio»

Almeno nel breve periodo. "Dobbiamo riprendere con tutte le cautele del caso, non possiamo assolutamente parlare di tifosi allo stadio", ha detto il ministro a margine di un incontro a Napoli, con la ...

Verona-Roma: presentazione della partita e pronostico

Ha cambiato molto di più il Verona, che ha perso due pedine importanti come Rhahmani e Amrabat, che erano già stati ceduti a gennaio a Napoli e Fiorentina, ma sono arrivati diversi giocatori per ...

Prende forma la Juventus di Andrea Pirlo. Primo esame da allenatore domenica, nella partita contro la Sampdoria. Il tecnico lavora con gli uomini che ha a disposizione, ma è in attesa del colpo in att ...Almeno nel breve periodo. "Dobbiamo riprendere con tutte le cautele del caso, non possiamo assolutamente parlare di tifosi allo stadio", ha detto il ministro a margine di un incontro a Napoli, con la ...Ha cambiato molto di più il Verona, che ha perso due pedine importanti come Rhahmani e Amrabat, che erano già stati ceduti a gennaio a Napoli e Fiorentina, ma sono arrivati diversi giocatori per ...