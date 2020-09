Sedicenne pestato a sangue | scambiato per un coetaneo che aveva molestato una ragazza

(Di martedì 15 settembre 2020) Marina dida un gruppo di minorenni come lui, per vendetta , dopo essere stato cambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una. È quanto ha ...

PugliaStream : Sedicenne pestato a San Foca: si stringe il cerchio attorno agli aggressori -

La Nazione

Le indagini del commissariato di Forte dei Marmi sui fatti accaduti la notte di Ferragosto a Tonfano hanno portato alla denuncia di sei minori MARINA DI PIETRASANTA. Pestato da un gruppo di minorenni ...Pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta, dopo essere stato cambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. E' quanto ha ricostruito la poli ...Era stato scambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale nei confronti di una sedicenne. Per questo un 16enne fiorentino è stato pestato sul pontile di Tonfano a Forte dei Marmi, co ...