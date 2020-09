Scuola, Arcuri spara cifre a caso: il governo si rifiuta di pubblicare i dati veri (Di martedì 15 settembre 2020) Sulla Scuola Azzolina, Conte e Arcuri continuano a fare propaganda. Nonostante la realtà arrivi puntualmente a smentirli, la ministra dell’Istruzione, il premier e il supercomissario non perdono occasione per dare numeri, sciorinare dati che solo loro conoscono e si affacciano da ogni tv a dire frasi tranquillizzanti mentre solo 1 istituto su 10 ha aperto, dei nuovi banchi nemmeno l’ombra e i ragazzi fanno lezione o nelle chiese o negli ex tribunali. Come a Genova, inoltre, si ritrovano a scrivere in ginocchio sulle sedie. Ma c’è una questione di fondo che va chiarita e che merita di essere attenzionata. E riguarda proprio i dati che ancora mancano e che Arcuri e il governo continuano a tenere ben nascosti. Fortunatamente ci ha pensato openpoli.it a fare ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) SullaAzzolina, Conte econtinuano a fare propaganda. Nonostante la realtà arrivi puntualmente a smentirli, la ministra dell’Istruzione, il premier e il supercomissario non perdono occasione per dare numeri, sciorinareche solo loro conoscono e si affacciano da ogni tv a dire frasi tranquillizzanti mentre solo 1 istituto su 10 ha aperto, dei nuovi banchi nemmeno l’ombra e i ragazzi fanno lezione o nelle chiese o negli ex tribunali. Come a Genova, inoltre, si ritrovano a scrivere in ginocchio sulle sedie. Ma c’è una questione di fondo che va chiarita e che merita di essere attenzionata. E riguarda proprio iche ancora mancano e chee ilcontinuano a tenere ben nascosti. Fortunatamente ci ha pensato openpoli.it a fare ...

