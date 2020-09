RaiRadio2 sull'onda delle novità: la radiovisione e le sigle di Calcutta (Di martedì 15 settembre 2020) Da lunedì 28 settembre Rai Radio2 sarà visibile su Rai Play in video streaming: con 126 ore di video diretta a settimana, 28 programmi e 60 talent che si alterneranno ai microfoni e davanti alle ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Da lunedì 28 settembre Rai Radio2 sarà visibile su Rai Play in video streaming: con 126 ore di video diretta a settimana, 28 programmi e 60 talent che si alterneranno ai microfoni e davanti alle ...

Da lunedì 28 settembre Rai Radio2 sarà visibile su Rai Play in video streaming: con 126 ore di video diretta a settimana, 28 programmi e 60 talent che si alterneranno ai microfoni ...

Eros Ramazzotti operato: le condizioni del cantante

Durante l’estate al cantante è stato imposto un periodo di riposo e fisioterapia, come ha spiegato in un’intervista ai Lunatici, il programma notturno di Rai Radio2 condotto da ... lockdown per poi ...

Pamela D’Amico online con il singolo “La notte”

La cantante e attrice italo-brasiliana Pamela D’Amico in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “La notte” Disponibile su Spotify, iTunes e su tutte le principali piat ...

