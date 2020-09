Patrizia De Blanck e Franco Califano: “L’ho lasciato perché a letto…” (Di martedì 15 settembre 2020) Non tutti ne sono a conoscenza, ma tra Patrizia De Blanck e Franco Califano c’è stata una relazione amorosa. Tutto è nato per caso. «C’era un night club che stava vicino a Piazza del Popolo ed era di Gianni Orlando: io andavo tutte le sere, è arrivato il proprietario e mi ha presentato Califano, che però non conoscevo ancora», ha raccontato la donna. «Siamo andati a ballare ed è scattata la scintilla: non finivamo più di ballare, persi sulla pista, sono quelle cose che ti succedono una volta ogni tanto. Quello che avevamo insieme era questa attrazione: eravamo tutti e due bellissimi, è stata una cosa molto bella», ha poi raccontato. La relazione tra Patrizia De Blanck e ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 15 settembre 2020) Non tutti ne sono a conoscenza, ma traDec’è stata una relazione amorosa. Tutto è nato per caso. «C’era un night club che stava vicino a Piazza del Popolo ed era di Gianni Orlando: io andavo tutte le sere, è arrivato il proprietario e mi ha presentato, che però non conoscevo ancora», ha raccontato la donna. «Siamo andati a ballare ed è scattata la scintilla: non finivamo più di ballare, persi sulla pista, sono quelle cose che ti succedono una volta ogni tanto. Quello che avevamo insieme era questa attrazione: eravamo tutti e due bellissimi, è stata una cosa molto bella», ha poi raccontato. La relazione traDee ...

