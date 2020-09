Open Arms, ora è caos in mare. I migranti si gettano in acqua (Di martedì 15 settembre 2020) Angelo Scarano Almeno 11 migranti si sono gettati in mare per raggiungere la costa di Porto Empedocle. Recuperati dalla Guardia Costiera e da Open Arms I migranti a bordo della Open Arms a largo di Porto Empedocle chiedono di poter sbarcare in Italia. E adesso, alcuni di loro, per tentare di raggiungere il molo, si sono gettati in mare. Almeno 11 persone, secondo quanto apprende l'Adnkronos, si sono gettate in mare stasera dalla nave Open Arms al largo del porto in provincia di Agrigento. Si tratta di un gruppo di migranti che si trovavano a bordo della nave Ong e che sono stati tratti in salvo, con l'intervento degli equipaggi della stessa Open ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Angelo Scarano Almeno 11si sono gettati inper raggiungere la costa di Porto Empedocle. Recuperati dalla Guardia Costiera e daa bordo dellaa largo di Porto Empedocle chiedono di poter sbarcare in Italia. E adesso, alcuni di loro, per tentare di raggiungere il molo, si sono gettati in. Almeno 11 persone, secondo quanto apprende l'Adnkronos, si sono gettate instasera dalla naveal largo del porto in provincia di Agrigento. Si tratta di un gruppo diche si trovavano a bordo della nave Ong e che sono stati tratti in salvo, con l'intervento degli equipaggi della stessa...

