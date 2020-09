Males alle visite | conferme totali! Prima Inter e poi Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 settembre 2020) È stata una trattativa infinita,minabile, durata mesi. Ma, alla fine, l’unica cosa che conta è il risultato: infatti, Darianè a Milano per lecon l’, proprio ieri vi avevamo dato la definizione della trattativa per l’attaccante classe 2001 ormai ex Lucerna. Le cifre ve le avevamo già anticipate: tra i 4 e i 4,5 milioni. Ieri avevamo confermato quanto svelato il 26 agosto:andrà al, operazione in sinergia. Soprattutto è sbarcato in Italia, l’lo ha preso davvero, non ha scelto l’estero, non è un’occasione sfumata. Piuttosto, è realtà:in corso… Foto: Instagram diL'articolo ...