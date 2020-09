Juventus, Ulivieri è sicuro: “Pirlo supererà Conte, ecco come. 4-3-3? Vi spiego il suo calcio” (Di martedì 15 settembre 2020) Pirlo supererà l'idea di calcio di Conte.Queste le parole di Renzo Ulivieri, relatore a Coverciano del neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito alla nuova idea di calcio che l'ex centrocampista bianconero ha in mente: "Ha una visione moderna e che guarda al futuro. Prima parlavamo di squadre flessibili che cambiano di partita in partita o a partita in corso, Pirlo ci dice che la sua Juve cambierà atteggiamento e disposizione tra la fase di possesso e non possesso. E' qualcosa che viene già praticato anche se qualcuno è un pochino più rigido e restio a queste considerazioni. Può darsi che faccia rientrare l'esterno opposto sulla linea dei tre per ricompattarsi a quattro, ma non sarà una ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Pirlo supererà l'idea di calcio di.Queste le parole di Renzo, relatore a Coverciano del neo tecnico dellaAndrea Pirlo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito alla nuova idea di calcio che l'ex centrocampista bianconero ha in mente: "Ha una visione moderna e che guarda al futuro. Prima parlavamo di squadre flessibili che cambiano di partita in partita o a partita in corso, Pirlo ci dice che la sua Juve cambierà atteggiamento e disposizione tra la fase di possesso e non possesso. E' qualcosa che viene già praticato anche se qualcuno è un pochino più rigido e restio a queste considerazioni. Può darsi che faccia rientrare l'esterno opposto sulla linea dei tre per ricompattarsi a quattro, ma non sarà una ...

