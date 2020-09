Inter, Males termina le visite mediche: arriva in sinergia col Genoa (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Inter: l’attaccante Darian Males ha svolto oggi le visite mediche con i nerazzurri Colpo in prospettiva per l’Inter. Dal Lucerna, infatti, arriva l’attaccante classe 2001 Darian Males. Il calciatore svizzero ho svolto in mattinata le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, prima di recarsi al Coni per l’idoneità sportiva. Males arriva in sinergia con il Genoa per una cifra di 4 milioni di euro più bonus. L’Inter ora valuterà se tenere l’attaccante in Primavera o dirottarlo al club ligure. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato: l’attaccante Darianha svolto oggi lecon i nerazzurri Colpo in prospettiva per l’. Dal Lucerna, infatti,l’attaccante classe 2001 Darian. Il calciatore svizzero ho svolto in mattinata leall’Humanitas di Rozzano, prima di recarsi al Coni per l’idoneità sportiva.incon ilper una cifra di 4 milioni di euro più bonus. L’ora valuterà se tenere l’attaccante in Primavera o dirottarlo al club ligure. Nelle prossime ore dovrebbere ...

