Incidente stradale a Paternò, scontro fra due mezzi pesanti: un morto (Di martedì 15 settembre 2020) La strada statale 284 'Occidentale etnea' è provvisoriamente chiusa al traffico al km 43,000, nel comune di Paternò, a causa di un Incidente mortale. A seguito di uno scontro fra due mezzi pesanti, ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 15 settembre 2020) La strada statale 284 'Occidentale etnea' è provvisoriamente chiusa al traffico al km 43,000, nel comune di Paternò, a causa di unmortale. A seguito di unofra due, ...

AminelliVr : RT @Veronamobile: 15/09/2020 08:50: VIA PITAGORA - Incidente stradale Con feriti - AminelliVr : RT @Veronamobile: 15/09/2020 12:22: VIA CATANIA / VIA ARCHIMEDE - Incidente stradale prestare attenzione - Veronamobile : 15/09/2020 12:22: VIA CATANIA / VIA ARCHIMEDE - Incidente stradale prestare attenzione - vpervincenzo : @DiegoFusaro Un mio amico è morto in un incidente stradale, aboliamo la guida - PalermoToday : Incidente all'Arenella, scontro tra due scooter: 38enne in prognosi riservata -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Lissone, motociclista ferito in un incidente in via Mascagni Il Cittadino di Monza e Brianza “Ciro, ti devo uccidere”: la ricostruzione dell’inseguimento prima della morte di Maria Paola

Ciro Migliore ieri raccontava: “Mi diceva ‘non devi stare con mia sorella oppure ti ammazzo’. Lui preferiva che la sorella morisse piuttosto che stare con me”. E l’ordinanza del gip di Nola al termine ...

Incidente mortale a Paternò, scontro tra due mezzi pesanti: chiuso un tratto della statale 284

Incidente mortale questa mattina a Paternò. Lo scontro, avvenuto tra due mezzi pesanti, un camion Iveco e uno della Volvo, ha causato la morte di un uomo di 35 anni. Un 44enne di Valverde è rimasto fe ...

Incidente Paternò: morto 35enne camionista/ Invasa corsia opposta poi il frontale

Gravissimo incidente avvenuto stamane in Sicilia, nei pressi di Paternò, in provincia di Catania. Due mezzi pesanti sono venuti a contatto, provocando la morte di una persona e il blocco della strada.

Ciro Migliore ieri raccontava: “Mi diceva ‘non devi stare con mia sorella oppure ti ammazzo’. Lui preferiva che la sorella morisse piuttosto che stare con me”. E l’ordinanza del gip di Nola al termine ...Incidente mortale questa mattina a Paternò. Lo scontro, avvenuto tra due mezzi pesanti, un camion Iveco e uno della Volvo, ha causato la morte di un uomo di 35 anni. Un 44enne di Valverde è rimasto fe ...Gravissimo incidente avvenuto stamane in Sicilia, nei pressi di Paternò, in provincia di Catania. Due mezzi pesanti sono venuti a contatto, provocando la morte di una persona e il blocco della strada.